BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:10

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Ocak-9 Nisan arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.



BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları MEB tarafından açıklandı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Ocak-9 Nisan arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapılacak şekilde planlanarak 15 Mayıs'ta başlayacak.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

Deprem bölgesinde bulunan ve deprem bölgesinden başka illere nakil giden ve randevusu 6 Şubat'tan sonra olan öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme, 6 Mayıs-18 Haziran arasında, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ise 8-12 Mayıs'ta yapılacak.

BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak.

BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ























