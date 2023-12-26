Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:43

BİLSEM sınavının tarihi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek olan sınavın ayrıntıları araştırılıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? BİLSEM başvurusu nasıl yapılır?

BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması

22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

10 Şubat- 14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi