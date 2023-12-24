Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:36

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat, Hakimlik- Savcılık sınavı) Aralık ayının 23-24 tarihlerinde 4 oturum halinde yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik- Savcılık sınavı ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı Avukat), 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-İdari Yargı), 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları 23 Ocak 2024 açıklanacak.

ADALET SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.