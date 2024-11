Yayınlanma: 26.11.2024 - 19:17

Güncelleme: 26.11.2024 - 19:17

The Madness dizisinin yönetmen koltuğunda Stephen Belber oturuyor. Dizi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Peki, The Madness dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Madness dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

THE MADNESS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Muncie Daniels, hayatında yolunu kaybetmiş olabilecek siyasi danışmandan televizyon yorumcusuna dönüşmüş bir kişidir. Poconos'ta büyük Amerikan romanını yazmak için bir iş izninde olan Muncie, tanınmış bir beyaz üstünlükçüsünün cinayetinin tek tanığı olarak bulur kendini ve şimdi suçtan dolayı suçlanmaktadır. Muncie, zaman dolmadan önce adını temize çıkarmak ve küresel bir komployu çözmek için çaresiz bir mücadelede kaçmak zorunda kalır. Bu süreçte ailesiyle yeniden bağ kuracak, beklenmedik müttefikler bulacak ve gerçek sonrası bir çağda dezenformasyona karşı savaşacaktır.

THE MADNESS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Colman Domingo - Muncie Daniels

Marsha Stephanie Blake - Elena Daniels

Gabrielle Graham - Kallie

John Ortiz - Franco Quinones

Tamsin Topolski - Lucie Snipes

Thaddeus J. Mixson - Demetrius

Deon Cole - Kwesi

Lochlan Miller - Blake Snipes

Lanette Ware - Nadia

THE MADNESS DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Madness dizisi 28 Kasım 2024 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.