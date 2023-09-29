Bir öğrenci velisi Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi'ni şikâyet etti

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Ankara’da Fransız dili ve kültürünü yaymak amacıyla faaliyet gösteren Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi ile okulda öğrencisi bulunan bir veli davalık oldu. Veli, okulun Öğretim Birliği Yasası ile Özel Eğitim Kurumları Yasası’na aykırı bir ticari işletme olduğunu ileri sürdü. Fransa’nın Türkiye Büyükelçiği’ne bağlı olarak 1942’de kurulan okulun, Ankara İncek ve Ayrancı’da iki yerleşkesi bulunuyor. Türk öğrenci de kabul eden okulda, toplam 1000 öğrenci olduğu ve ağırlıklı olarak Türk öğrencilerin eğitim aldığı biliniyor. Bu kapsamda okulda eğitim alan bir Türk öğrencinin velisi, öğrenciye dezavantajlı eğitim verildiği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Veli, okulun Türk öğrencilerine “alt sınıf” olarak davrandığını ileri sürdü.

‘PARA AKTARILIYOR’

Açılan davada okulun Türkiye’deki hukuksal statüsü ve ticari faaliyetleri de tartışmaya açıldı. Veli, okulun SGK’ye kayıtlı bir ticari işletme olarak faaliyet gösterdiğini belirterek bu durumun Öğretim Birliği Yasası ile Özel Eğitim Kurumları Yasası’na aykırı olduğunu kaydetti. Okulun 1000 öğrencisinin olduğunu ve öğrenci başına 5 bin 500 ila 6 bin Avro ücret aldığını bildiren veli, “Okulun elde ettiği kârı kredi ödemesi adı altında Fransa’ya aktardığını veya Fransa hükümeti adına emlak satın alarak yasallaştırdığını” ileri sürdü. Veli, bu durumun okulun bir işletme olarak faaliyette bulunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

OKUL AEFE’YE BAĞLI

Okul yönetimi, söz konusu iddialara ilişkin mahkemeye sunduğu savunmada okulun 1981’de Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Ardından okulun, Fransız dil ve kültürünün yabancı öğrenciler arasında yayılması amacıyla faaliyette bulunan Yurtdışında Fransızca Öğretim Ajansı (AEFE) tarafından yönetilmeye başlandığını açıkladı. Bu kapsamda okul bütçesinin AEFE tarafından onaylandığının altını çizen yönetim, “Fransız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ‘ilköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında işbirliği anlaşması’ imzalanarak, okulun Türkiye’deki yasal statüsünün belirlenmesini amaçlayan ikili görüşmelerin” sürdüğünü açıkladı.

‘BELGE YOK’



Okul yönetiminin savunmasına ilişkin konuşan öğrenci velisi “Okulun Türkiye’de ticari amaçla faaliyette bulunduğunu, Türk öğrenci kabulüne ilişkin yetkili Türk makamlarından alınan izinlere ilişkin bir belge sunulmadığını ve Fransız devletinin Türkiye’de hüküm ifade etmeyen mevzuat ve kararları çerçevesinde kurulduğunun okulun savunmasından da anlaşıldığını” belirtti. Öte yandan okul yönetimi, okulun diplomatik dokunulmazlığı olduğunu ileri sürerek duruşmaların gizli yapılmasını istedi. Ancak mahkeme okul yönetiminin talebini kabul etmedi.

