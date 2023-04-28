Biruni Üniversitesi öğrencilerinden zam tepkisi!
İstanbul Zeytinburnu’nda kampusu bulunan Biruni Üniversitesi’nin okul ücretine yüzde 100 ila yüzde 130 oranında zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.
Yağmur altında toplanan öğrenciler zam oranlarını protesto etti. Öğrenciler, zamlı fiyatları ödeyemeyeceklerini belirterek okul yönetimine çağrıda bulundu.
Depremden etkilenen bir ailenin çocuğu Ebru Nida Sarıkaya, zam oranını kabul etmediğini söyleyerek “Adresim yıkık durumda olmasına rağmen benimle sadece ücretin alınacağı zaman iletişim kurulmuş. Depremzede öğrencilerin göz önüne alınması gerekiyordu” şeklinde konuştu.
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