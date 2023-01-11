Boğaziçi İİBF Dekanı kendisini yeni bir bölüme daha başkan olarak atadı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:16

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:16

Kayyım yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Murat Önder, kendisini bu kez de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne vekaleten başkan olarak atadı.

Ekonomi Bölümü Başkanlığı'ndan geçen hafta istifa eden Murat Önder’in üniversitedeki vekaleten yürüttüğü İİBF Dekanı ve İşletme Bölümü Başkanlığı görevleri ise sürüyor. Bu atama kararıyla birlikte dekan, yeniden fakültedeki üç koltuğun sahibi oldu. Daha önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde görev yapan Önder, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından geçen yıl şubat ayında İİBF Dekanı olarak atanmıştı.

ÜNİVERSİTE TARİHİNDE İLK

Önder, göreve gelmesinin ardından kendisini ilk olarak verilen disiplin cezası ile İşletme Bölümü Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda bırakılan Prof. Dr. Metin Ercan'ın yerine vekaleten atadı.

İİBF dekanı daha sonra da Rektör Naci İnci tarafından 22 Ağustos’ta görevden alınan Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un yerine kendini vekaleten getirmişti. Murat Önder, böylece bir yıl içerisinde dekanlığını yaptığı fakültedeki üç bölümün üçünde de başkanlık görevi yaparak Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Öte yandan Önder, ekim ayında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü için kendi özgeçmişi ile birebir uyuşan bir ilana çıkılmasını sağlamıştı. Dekanın kendisinin aynı bölüme atanmasını sağlamak için uğraştığını belirten öğretim üyeleri yürütmeyi durdurma talebiyle söz konusu ilanı mahkemeye taşıdı.