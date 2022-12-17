Boğaziçi Üniversitesi'nde veri skandalını duyuran Tuna Tuğcu, görevine döndü

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki veri skandalını ortaya çıkardığı için rektörlük tarafından ilk olarak 16 Haziran 2022’de görevinden uzaklaştırılan Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun uzaklaştırma kararı, 16 Eylül’de üç ay daha uzatılmıştı. Hakkındaki uzaklaştırma kararı dün sona eren Tuğcu görevine geri döndü.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevine döndüğünü açıklayan Tuğcu, “Hakkımdaki soruşturmalar devam etse de görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Göreve başlıyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner! Bekle beni Boğaziçi” dedi.

"GAYRİMEŞRU REKTÖRLÜK"

Rektörlük binasına her gün sırtlarını dönerek protesto gerçekleştiren akademisyenler, nöbet sonrası yayımladıkları açıklamada “Tuna hocamız ait olduğu yere, öğrencilerinin ve meslektaşlarının yanına geri dönüyor. Tuğcu’yu 6 ay araştırmalarından ve öğrencilerinden ayıran gayri meşru rektörlük, merkeziyetçi, tepeden inme ve keyfî yönetim anlayışıyla kampuslarımıza ve kampus paydaşlarımıza zarar vermeye devam ediyor” denildi.