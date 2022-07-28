Bursa Valiliği'nden 'KPSS' açıklaması

Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonları açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:08
Bursa Valiliği'nden 'KPSS' açıklaması
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin Bursa Valiliği'nden yurttaşlara uyarı geldi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi: 

"Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için; 

Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30, 06/08/2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 ve 07/08/2022 Pazar günü 07:00-10:00, 

Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30, 

Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30, 

Gürsu İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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