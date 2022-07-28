Bursa Valiliği'nden 'KPSS' açıklaması
Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonları açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin Bursa Valiliği'nden yurttaşlara uyarı geldi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:
"Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için;
Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30, 06/08/2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 ve 07/08/2022 Pazar günü 07:00-10:00,
Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30,
Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30,
Gürsu İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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