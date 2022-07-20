EKPSS'de branş bazında sıralama açıklandı mı? EKPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:34

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) giren adaylar sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını merakla bekliyordu.

EKPSS'DE BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların, branş bazında sıralamalarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedilen açıklamada, 2020-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının da güncellendiği bildirildi.