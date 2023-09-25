Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Sayıştay'ın MEB raporunu değerlendirdi: Tarikatlara aktarılan paralar yok

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:55

Cumhuriyet’e konuşan Özbay, “MEB, 21 yıllık siyasal İslam iktidarı süresince yıldan yıla etkisizleştirildi. Kurum 2022’de bizzat cumhurbaşkanı tarafından ‘Açık aramayın’ sözüyle tembihlendi. Artık teşhis koymakta bile adeta ürkek hale getirildi” dedi.

Özbay, “Eğitimin gericileştirilmesinde başlıca araçlardan biri olarak kullanılan dernek maskeli tarikatlarla imzalanan ve büyük çoğunluğunun maddi yükünü MEB’in finanse ettiği protokollerin de maddi yüküne ilişkin bir veriye rastlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Kadem Özbay)

‘TEK AMAÇ KÂR ETMEK’

Özbay, şunlara da dikkat çekti: