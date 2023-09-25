Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Sayıştay'ın MEB raporunu değerlendirdi: Tarikatlara aktarılan paralar yok

Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yönelik denetim raporunu değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, raporun bir önceki yıla göre “ayrıntısız ve cılız” olduğunu belirtirken protokoller çerçevesinde tarikat ve cemaatlere aktarılan paralara ilişkin verilerin olmamasına dikkat çekti.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Sayıştay'ın MEB raporunu değerlendirdi: Tarikatlara aktarılan paralar yok
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Cumhuriyet’e konuşan Özbay, “MEB, 21 yıllık siyasal İslam iktidarı süresince yıldan yıla etkisizleştirildi. Kurum 2022’de bizzat cumhurbaşkanı tarafından ‘Açık aramayın’ sözüyle tembihlendi. Artık teşhis koymakta bile adeta ürkek hale getirildi” dedi.

Özbay, “Eğitimin gericileştirilmesinde başlıca araçlardan biri olarak kullanılan dernek maskeli tarikatlarla imzalanan ve büyük çoğunluğunun maddi yükünü MEB’in finanse ettiği protokollerin de maddi yüküne ilişkin bir veriye rastlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Kadem Özbay)

‘TEK AMAÇ KÂR ETMEK’

 Özbay, şunlara da dikkat çekti:

  • İki devlet okulundan sadece birinde kadrolu hizmetli bulunduğu ortaya çıkıyor.
  • “Meslek liselerinin ihalesiz mal alımının paravanı haline getirildiği ve aracı toptancı firmalara dönüştürüldüğü” görüşleri, bizzat Sayıştay tarafından “kibar” biçimde onaylanıyor.
  • Kapısı öğretmenlere kapatılan, torpilli yöneticilere ve otel müşterilerine hizmet sunan 550 öğretmenevinden 500’ünün kâr, 50’sinin zarar ettiği yazıyor.
  • Amortisman giderlerini bile doğru kaleme kaydedemeyen bir bakanlığımızın olduğu ortaya çıkıyor. 
  • Yeni yurtlar açmak yerine odalara fazladan ranza atarak genişletilmeye çalışıldığı ve öğrencilerin yaşam alanlarının  daraltıldığı vurgulanıyor. 
  • “BİLSEM”lerde görevlilerin ek ders ücretlerinin ödenmesine dair uygunsuzluklar gözüküyor. 

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