Çanakkale Belediyesi ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı düzenleyecek

Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:52

Güncelleme: 30.05.2024 - 20:52

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Kültür Merkezinde 3 - 14 Haziran 2024 tarihleri ve 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampındaki eğitimler, alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek.

3 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki bölümden oluşacak kamp, KPSS'ye hazırlanan tüm adayların ihtiyacı olan ders tekrarlarını ve geçmiş sınav analizlerini içerecek.

Sınırlı kontenjanı bulunan etkinliğe https://www.canakkalekentkonseyi.org/pegem-akademi-kpss-kampi/ başvuru linki üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.