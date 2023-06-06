Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav yerleri açıklandı mı? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı tarihleri nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:22

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:22

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı'nın; Fiziki Yeterlilik Sınavı, Yazılı Sınav ve Mülakat Sınavı olarak uygulanmasına karar verildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı fiziki yeterlilik parkuru zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru 48 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Puanlamalarda saliseler göz önüne alınmaz. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “ Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar yazılı sınav aşamasına geçemezler.

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI



2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı tarihleri ve yeri nasıl öğrenilir?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecek.