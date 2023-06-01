ÖSYM duyurdu: TUS tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 8 Haziran'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.
Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- CHP değişimi başlatıyor!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'