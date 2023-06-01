ÖSYM duyurdu: TUS tercihleri başladı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 17:15

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.