ÇEDES hız kesmiyor: Öğrenciler camilere götürülüyor, müftüler ve din görevlileri okullarda seminer düzenliyor

Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 03:00

Laik eğitimi tehlikeye atan ve uzmanların “Yapılmasın” uyarılarına karşı neredeyse tüm kademelerdeki okullarda uygulamaya konulan çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum (ÇEDES) projesi tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki okullardan ÇEDES projesinin uygulamaları yapılıyor. Öğrenciler ÇEDES kapsamında camilere götürülüyor ya da din görevlileri okullara gelerek çeşitli konularda seminerler veriyor.

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki okullarda Gürsu İlçe Müftülüğü tarafından okullarla ortak yürütülen ÇEDES projesi kapsamında Hacı Huriye Tinç Ortaokulu öğrencilerine müftülük tarafından program düzenlendi.

Tekirdağ’daki Mehmet İhsan Keskin İlkokulu öğrencileri de “manevi danışman” eşliğinde cami ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ise Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, kandil dolayısıyla Dilovası Merkez Camisi’ni ziyaret etti. Ayrıca yine Dilovası’nda ÇEDES kapsamında ilçede bulunan ortaokuldan 35 öğrenci geçen günlerde Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisini ziyaret etti. Öğrencilere öğretmeleri de eşlik etti.

ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Aydın’ın Söke ilçesinden de ÇEDES ile ilgili görüntüler geldi. Proje kapsamında öğrenciler, Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile Sazlıköy Felekşan Fırat Camisi’ni ziyaret etti. Öğrencileri ilçe müftüsü ve cami hocaları ağırladı.

MÜFTÜLER OKULLARDA

İstanbul’daki Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nde Bağcılar Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Alp, öğrencilere 12 Ocak’ta Gazze ve Filistin konulu konferans verdi. Mardin Nusaybin’de de ÇEDES kapsamında Nusaybin Zeynel Abidin Proje İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerine ilçe müftüsü vaizi Halil Arslan “İslamda Şefkat ve Merhamet” konulu konferansta konuştu. İstanbul Bakırköy’deki Bakırköy Şehit Muhammet Ambar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine, Bakırköy ilçe müftüsü okula giderek öğrencilere “üç aylar” konulu bir konferans verdi. Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerine, Gaziosmanpaşa Müftülüğü’nde görevli Arzu Atsız 4. sınıf öğrencilerine “Görgü kuralları ve adabı muaşeret” konulu seminer verdi.

Şanlıurfa Viranşehir’de Kasım Erdemli Gömülü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ÇEDES kapsamında sabah namazına götürüldü. Gaziantep’teki Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, Nizip Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Çelik “sabır” konulu seminer verdi.

YOZGAT’TA YÜRÜYÜŞ



Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Ocak’ta ÇEDES kapsamında “Gazze’ye destek şeridi-Yozgat Gençliği Gazze’nin Yanında” denilerek Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Söz konusu yürüyüşe ait görüntüler Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

