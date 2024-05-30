ÇEDES, tarikatların okullara giriş bileti oldu

Laik eğitimi hedef alan ve uzmanların tüm uyarılarına karşın okullarda uygulanmaya başlanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşıyor. Bunun son örnekleri de İstanbul, Yozgat ve Batman’da görüldü.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
ÇEDES, tarikatların okullara giriş bileti oldu
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Yozgat’ta bir ilkokulda ÇEDES kapsamında ilahi yarışması düzenlendi. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu’nda Buhuri Zade Mustafa İtri Efendi Tasavvuf Musuki ve İlahi yarışması düzenlendi” ifadeleri yer aldı.

İstanbul’da ise gerici faaliyetleriyle dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyet’ti birçok etkinlik ve yarışma düzenledi. Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğince düzenlenen bir yarışmada beşinci sınıf öğrencilerinden 40 hadis ezberlemesini istendi.

Batman’da da yine gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Yedihilal Derneği, ÇEDES projesi kapsamında okullara girdi. Derneğin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Abdülhamid Han Anadolu Lisesi’nde derneğin tanıtımının ve ayrıca Filistin temalı film izleme etkinliği yapıldığı ifade edildi.


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