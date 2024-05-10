MEB ÇEDES ile çocuklara siyasi propaganda yapıyor... CHP'li Kılıç açıkladı: 'Derhal soruşturma başlatın!'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:09

Güncelleme: 10.05.2024 - 15:10

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan 40 Ayet isimli kitapta, Sureler kullanılarak seçilmiş belediye başkanlarının kötülendiği, kaybeden belediye başkanlarının övüldüğü siyasi içerikli hikayelerin yer aldığını açıkladı. Kılıç, bu kitapların ÇEDES projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle okullara dağıtıldığını, Müftülükler tarafından görevlendirilen vaizlerin de kitapları öğrencilere okuttuğunu açıkladı.

Kılıç, şunları söyledi:

"ÇEDES MARİFETİYLE SİYASİ PROPAGANDA"

“ÇEDES ile laik eğitime darbe vuran yeni müfredatla da eğitim sisteminin içinden geçen Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yine ÇEDES adı altında küçücük çocuklarımıza siyasi propaganda yaptı. İzmir Foça’da bir vaiz, Müftülük tarafından görevlendirildiği okulda, içeriğinde seçim başlıklı bir hikaye de bulunan ve 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelindeki yerel seçim sonuçlarını hedef alan hikayelerle 40 Ayet adlı kitabı okutuyor.

İçinde en çok dikkatimizi çeken bir hikaye var ki o da ‘Seçim’ başlıklı hikaye. Seçimi kaybetmiş bir belediye başkanının yeniden nasıl döndüğünü ve mevcut belediye başkanının nasıl başarısız olduğunu bize surelerle anlatıyor.

"YAPILANLAR SUÇ; DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILSIN"

Hurafeler bitti, Cumhuriyet düşmanlarının mezar ziyaretleri bitti, şimdi de ilkokul çocuklarımıza siyaset yapıyorlar. Yapılanlar laik ve bilimsel eğitime aykırı, okutulan kitaplar Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı ve özellikle de siyasi içerikli bir yayının okula girmesi ve okutulması da yasak. Çocuklarımızın belli bir siyasete karşı düşmanlaştırılmaya çalışılması da suç. Çocuklarımızı sizin karanlık zihniyetinizden korumaya kararlıyız. Bu konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını bekliyoruz.”

"SEÇİM HİKAYESİ NE ANLATIYOR"

Sevda Erdan Kılıç, “Hikayelerle çocuklara 40 Ayet” isimli kitabın, Selcen Yüksel Arvas tarafından kaleme alındığını, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarınca basıldığını açıkladı.

Kılıç, kitabın, son olarak, 2 Mayıs 2024 tarihinde, Foça İlçe Müftülüğü tarafından ÇEDES projesi kapsamında Foça’daki bir ilkokulda ilçe vaizi Şeyma Şenocak tarafından okutulduğunu belirtti. Kılıç, Kitap okuma etkinliğinin de Foça İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesaplarında, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Başkanlığımız yayınlarından oluşan ‘40 Ayet’ isimli kitabın bu haftaki okuma ve tahlili ilçe Vaizi Şeyma Şenocak tarafından gerçekleştirildi. Sonrasında öğrencilerle birlikte kitabın mütalaası yapıldı” şeklinde fotoğraflarla duyurulduğunu açıkladı.

40 Ayet kitabında geçen Seçim başlıklı hikaye ise şu şekilde:

“Seçim:

Belediye başkanı, seçimi kazanır kazanmaz, hizmet etmek için kolları sıvadı. İlçenin kalkınması için gecesini gündüzüne kattı, durmadan çalıştı. Ama bir sonraki seçimlerde olacağı bu ya seçimi kaybetti. Üzülmüştü üzülmesine ama çok da dert etmedi. Karısı kendinden daha çok üzülmüştü. Girip çıkıp ‘O kadar hizmet ettin, sana bu yapılır mıydı?’ deyip duruyordu. ‘Aman hanım,’ dedi, ‘Yüce Allah ne buyuruyor? İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. İnsan kendisine sayısız nimeti veren Rabbine yüz çeviriyor da birkaç sene hizmet ettim diye, bana mı yüz çevirmeyecek? Sabret hele, dönüp dolaşıp yeniden aday olmam için hepsi kapıma gelecek.’ Karısı ihtimal vermedi. Yeni başkan, ilçeye hizmet etmek için kılını bile kıpırdatmadı. Yeni dönemde, ilçede taş üstüne taş konmadı. Bir sonraki seçimler yaklaştığında, herkes eski başkana gelip, tekrar aday olması için adeta yalvarıyordu. ‘Nereden bildin böyle olacağını?’ dedi karısı. ‘Bunu bilmeyecek ne var? Sana İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer, diye bir ayet söylemiştim ya. İşte onun devamı ‘İnsan başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur diye bitiyordu, dedi eski başkan gülerek. (Fussilet Suresi 51. Ayet: İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.)