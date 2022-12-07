Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercihleri başladı mı? KPSS-2022/12 tercih klavuzu yayımlandı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar tercih dönemini merakla bekliyordu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercihleri başladı mı? KPSS-2022/12 tercih klavuzu yayımlandı mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?
KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme tercih işlemleri için bekleyiş sürüyordu. Adaylar, ''KPSS-2022/12 tercih klavuzu yayımlandı mı?'' sorusunu araştırıyor. Tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercih dönemi başladı. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'de başlayan tercih dönemi, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
KPSS-2022/12 TERCİH KLAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS-2022/12 tercih klavuzu ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapabilecekler.
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