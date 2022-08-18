CHP, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için seferberlik başlattı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin barınma sorunu yine gündeme geldi. CHP, okulların açıldığı dönemde öğrencilerin sorun yaşamaması için harekete geçti. CHP Gençlik Kolları, “Biz Varız” sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde, her ilde bir üyesini, o kentte üniversite okuyacak öğrencilere yardımcı olması için görevlendirdi. Gençlik kollarının sosyal medya hesaplarından da görevlilerin telefon numaraları paylaşıldı.

YOL ARKADAŞLIĞI

Çalışmaya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, “Yaklaşık iki aydır bu sürece hazırlanıyoruz. Biz istedik ki üniversite okumak için ilk defa bir şehre gelen arkadaşlarımızın, o şehri tanıyan ve ulaşabileceği biri olsun” dedi. Killik, kiralık evlerden özel yurtlara kadar geniş bir bilgi havuzu oluşturduklarını da söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise gönderdiği yazıyla tüm belediye başkanlarından öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için seferberlik başlatmaları talimatını verdi. Yazıda belediyelerden lojman, misafirhane ve hizmet binalarını barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin kullanımına sunması, ev kiralamak zorunda kalan dar gelirli öğrencilere maddi destek verilmesi istendi.