CHP’den belediyelere 'öğrencilere barınma desteği' talimatı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 27.08.2023 - 10:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada partisinin bünyesindeki bütün belediyelere barınma sorunu olan üniversite öğrencilerine destek verilmesi yönünde yazıyla talimat gönderildiğinini bildirdi.

CHP’li Akın, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumlarının kayıt işlemlerini tamamlayıp yeni akademik yılda hem mevcut üniversite öğrencilerine hem de ilk kez üniversiteyi kazanan öğrencilerine eğitim vermeye başlayacağını anımsattı. Yeni akademik dönemde 898 binin üzerinde kişinin ilk kez üniversiteli olarak yükseköğrenim hayatına başlayacağına işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Türkiye genelinde yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt kapasitesinin bütün üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmeye yetmediği bilinmektedir. Yeni akademik yılla birlikte 100 binlerce gencimiz üniversite eğitimi almak için barınma sorunuyla karşı karşıya kalacak. Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları akıl almaz boyutlara ulaşırken, özel yurt fiyatları bir üniversite öğrencisinin karşılayamayacağı seviyelerde. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bu yıl karşılaşacağı barınma sorunu ciddi bir boyuta ulaşacak.”

"UYGUN TESİS, LOJMAN VE MİSAFİRHANELER KULLANILACAK"

CHP’li Akın, üniversite öğrencisi olan gençlerin barınma sorunun giderilmesi için CHP’li belediyelerin bulunduğu bütün kentlerde çalışma yapılacağını ifade etti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Kira fiyatlarının fahiş oranda arttığı bir dönemde belediyelerimiz barınma ihtiyacı için üniversite öğrencilerinin yanında olacak. Belediyelerimizin bünyesinde olan uygun tesis, lojman ve misafirhane gibi yerlerin öncelikle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için kullanılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Fiziki barınma imkanının yanı sıra ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize hayırsever vatandaşların burs vermesi ya da nakdi yardım yapması için de belediyelerimiz aracı olacaklar.”