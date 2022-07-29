CHP’li Gamze Taşcıer yetersiz kalan OMÜ'nün eczacılık fakültesi için tepki gösterdi

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) üç yıl önce kurulmasına karşın fiziki altyapısı ve akademik kadrosu tamamlanmayan eczacılık fakültesine yerleşenlerin, şartlar sağlanana kadar Gazi Üniversitesi’nde eğitim görmesi için yapılan protokol YÖK’ten döndü. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Neden OMÜ’ye fakülte kurması için izin verdiniz? Fakülte mi kuruyorlar market mi açıyorlar anlamak mümkün değil” tepkisini gösterdi.

YÖK, hazırlığı “Eczacılık Programlarında Eğitim ve Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar” başlıklı çalışmasını, Ocak 2019’da üniversitelere gönderdi. Haziran 2019’da ise OMÜ’nün istemi, YÖK’ün kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla OMÜ’de eczacılık fakültesi kuruldu. Ancak aradan geçen üç yılda fiziki altyapı ve akademik kadro imkanlarını geliştiremeyen OMÜ, gerekli şartlar sağlanana kadar OMÜ Eczacılık Fakültesi’ne yerleştirilen öğrencilerin, eğitim-öğretimlerine Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam etmesi için mart ayında Gazi’yle protokol imzaladı. CHP’li Taşıçer de protokolü Meclis’e taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Taşcıer, gerekli şartları sağlamayan fakültenin neden ve nasıl açıldığını sordu. Taşcıer’in önergesine verilen yanıtta OMÜ öğrencilerinin Gazi’de eğitim görmesi isteminin YÖK’ün haziran ayındaki toplantısında reddedildiği belirtildi.

"İÇLER ACISI"

Taşcıer, YÖK’ün kararının ardından fakültenin bu yıl da öğrenci almayacağını kaydetti. Taşcıer, “Madem YÖK olarak eczacılık programlarının başlatılması için gerekli asgari koşulları öncesinde üniversitelere bildirdiniz, neden OMÜ Rektörlüğü’nün bu yazıdan sonra eczacılık fakültesi açma talebini uygun buldunuz? Yeterli ve gerekli koşullar sağlanmamış olsa da birilerinin ricası mı etkili oldu?” tepkisini gösterdi. “Türkiye’de çok net bir eczacılık fakültesi enflasyonu var” diyen Taşcıer, “Kulaklarının üzerine yatmışlar, ‘hallolur’ temennisiyle sürekli yeni fakülte açıyorlar” ifadelerini kullandı. Taşcıer, “YÖK’ün zaten kapatılması gerekiyor ama bu kadar temel bir görevini dahi yapmaktan aciz bir kurum olması gerçekten içler acısı. Fakülte mi kuruyorlar market mi açıyorlar anlamak mümkün değil. Böyle bir anlayışa ülke yönetiyor denilebilir mi? Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” diye konuştu.