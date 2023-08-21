CHP'li Ömer Fethi Gürer: Ülkenin geleceği için köy okulları açılmalı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:48

AKP’nin iktidar olduğu 2002’den bu yana 20 bini aşkın köy okulu kapatıldı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Hane sayısı 10’un üzerinde olan köylerdeki tüm okullar açılacak” açıklamasına karşın okullar açılmadı, hatta kapanmalar devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2022’deki köy okulu sayısı 2002’ye göre 19 bin 708 azaldı. Aynı dönemde eğitim yaşamına köyünde devam eden öğrenci sayısında 2 milyon 666 bin 321 azalma yaşandı. Köylerde yaşayan öğrenciler ise taşımalı eğitime mahkum edildi.

‘KIRSALI GÜÇLENDİRİR’

Konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, “Köy okulları kapatılmasa, köyler gelişir ve tarımın sürdürülebilirliği artar. Köy okulları kapatılmasaydı, öğretmenlerin köy gelişiminde önderlik etmesi, köydeki vatandaşın eğitimle buluşması kırsalda bilgi ve bilimsel çiftçilikle hayvancılığın gelişimine yol açardı. Köy okullarının kapanması, köyde göçü tetikledi ve genç nüfusun tarıma yaklaşımını olumsuz etkiledi” dedi.

Taşımalı eğitime yönelik eleştirilerini dile getiren Gürer, “Köy okulu kapalı, sağlık ocağı kapalı ve sosyal donatı alanı yok. Çoğu köyde internete bağlanma olanağı olmadığı gibi, bu çağda telefon dahi çekmiyor. Bu şartlarda köyde daralan yaşam, okula gidecek çocuğu ailesiyle köyden koparıyor” ifadelerini kullandı.

TAŞIMALI EĞİTİM SORUNU

Sadece Niğde’de yaklaşık 50 köy okulunun kapatıldığını belirten Gürer şöyle devam etti:

“Köyde yaşayan aileler, ekonomik krizin de etkisiyle köylerini terk etmek istemiyorlar ve köy okullarının açık kalmasını, yönetmeliğin de bir an önce değişmesini talep ediyor. Aileler, özellikle kış koşullarında taşımalı eğitimle çocukların mağduriyet yaşayacağını, gidiş-geliş, beslenme ve eğitime düzenli erişimde sıkıntılar yaşanacağını belirtiyor. Tüm köy okullarının mutlaka yeniden açılması, kırsal alanları önemli ölçüde güçlendirecektir. Her yıl mezuniyet ve okula başlayan yeni öğrenci ile taşımalı eğitim verilmekte ve değişikliklere rağmen önceki bakanların yanıtları dikkate alındığında, bir milyonu aşkın öğrenciye taşımalı eğitim uygulandı. Bu oldukça yüksek bir sayıdır ve düzenlemeye ihtiyaç vardır. Köy okulları kapanmamalı ve kapanan okullar kesinlikle bu eğitim-öğretim döneminde tekrar açılmalıdır. Birçok yerde köy okulları kullanılabilir durumdadır. Bazı okullar hemen açılabilir, yönetmelikteki öğrenci sayısı düşürülerek köy okullarının açılması mümkündür.”