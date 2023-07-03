CHP'li Ömer Fethi Gürer: Çiftçinin borcu yüzde 113 yükseldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün 2022 ile 2023’ün nisan ayları arasında bankalara olan borç tutarının yüzde 113 arttığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00
CHP'li Ömer Fethi Gürer: Çiftçinin borcu yüzde 113 yükseldi
Abone Ol google-news

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Gürer, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu söyledi. Tarım Kanunu’na göre çiftçilere yüzde 1 oranında destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, çiftçilerin banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin silinmesi gerektiğini söyledi.

(Ömer Fethi Gürer)

Gürer, “Tarımsal üretimin devamlılığı ve ilerlemesi açısından çiftçi refahı son derece önemlidir. Ancak görüyoruz ki tüm üretim girdileri zamlanırken üreticiye yeterli destek verilmiyor. İktidar kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. 2022 yılının şubat ayında borçlar silinsin diye kanun teklifi verdim. AKP, bu bağlamda duyarsız kalarak teklifimizin Meclis Genel Kurulu’na taşınmasına destek olmadı. Bir an önce çiftçilerimizi rahatlatacak düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.


CHP Ömer Fethi Gürer çiftçi

İlgili Haberler

CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Ekmek iyice küçülecek'

CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Ekmek iyice küçülecek'
CHP'li Ömer Fethi Gürer: AKP, emekliden aldığını geri versin

CHP'li Ömer Fethi Gürer: AKP, emekliden aldığını geri versin
CHP’li Gürer: Tarımda devrim seçime 1 ay kala mı aklınıza geldi?

CHP’li Gürer: Tarımda devrim seçime 1 ay kala mı aklınıza geldi?

En Çok Okunan Haberler