CHP'li Ömer Fethi Gürer: Çiftçinin borcu yüzde 113 yükseldi

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Gürer, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu söyledi. Tarım Kanunu’na göre çiftçilere yüzde 1 oranında destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, çiftçilerin banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin silinmesi gerektiğini söyledi.

(Ömer Fethi Gürer)



Gürer, “Tarımsal üretimin devamlılığı ve ilerlemesi açısından çiftçi refahı son derece önemlidir. Ancak görüyoruz ki tüm üretim girdileri zamlanırken üreticiye yeterli destek verilmiyor. İktidar kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. 2022 yılının şubat ayında borçlar silinsin diye kanun teklifi verdim. AKP, bu bağlamda duyarsız kalarak teklifimizin Meclis Genel Kurulu’na taşınmasına destek olmadı. Bir an önce çiftçilerimizi rahatlatacak düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

