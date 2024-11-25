Bakan Murat Kurum vaadini unuttu! İBB adaylığında 'her mahalleye kreş götüreceğiz' demişti

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:46

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bağlı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmasının engellenmesi yönünde valiliklere bir yazı gönderdi. Belediyelere bağlı ilgili kreşlerin, "okul öncesi eğitim kurumu" statüsünde faaliyet gösterdiği belirtilen yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtilerek "Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir" denilmişti.

Bakanlığın yazısı üzerine CHP'den tepkiler yükselirken Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’un İBB başkan adayı olduğu dönem meydanlarda dile getirdiği seçim vaadi de gündem haline geldi.

Kurum bu yıl yapılan yerel seçim öncesinde “Gece ve hafta sonu çalışan annelerimiz için müjdemizi veriyorum” diyerek şöyle açıklamıştı: “Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğiz. Tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmeti veriyoruz” demişti.