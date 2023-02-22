'Çocuklarımız güvende değil'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ege genelindeki 19 ayrı okul apar topar boşaltılarak tadilata alındı.

Erman Şentürk
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00
'Çocuklarımız güvende değil'
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30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından 125 okulun yıkılması ve güçlendirilmesine karar verilen İzmir’de, aynı şekilde okulların açıldığı gün 8 okulun da boşaltılacağı ve tadilata alınacağı duyuruldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrenci ve velilerine okulların açılmasına sayılı saatler kala gönderilen mesajda, okulda yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle öğrencilerin başka okullara nakledileceği açıklandı. 

Eğitim İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı ve Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Adem Yıldırım, “Bu karar için geç kalındığını anlıyoruz. Görünen o ki, çocuklarımız güvende değil” tepkisini gösterdi.


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