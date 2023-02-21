Canan Kaftancıoğlu'ndan İstanbul Valiliği'ne: Okulların boşaltılması için neden depremi beklediniz?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:52

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:09

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, olası İstanbul depremi nedeniyle 93 okul binasının boşaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da hafta başında İstanbul Valiliği kararıyla boşaltılan 93 okulla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"7 BİN 400 OKULUN ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI MI?"

Kaftancıoğlu, bu okulların dışında kalan 7 bin 400 okulun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığını ve 93 okulun neye göre belirlendiği konusunda İstanbul Valiliği'ne dilekçe ile başvurarak sorularını ileteceklerini belirtti.

Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bulunan 7,400 okulla ilgili zemin etütleri yapıldı mı? Bu 93 üç okul neye göre belirlendi? Diğer okullarla ilgili süreçler ne durumdadır? ...(daha önce) yıkılmış olan okullarda ne zaman eğitim öğretim dönemine başlayabilecekler?" soruları sıraladı.

"YANIT ALAMAYACAĞIMIZI DA BİLİYORUZ"

Meclis'te de milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na benzer soruları sorarak, bu soruların yanıtını almaya çalışacaklarını ifade eden Kaftancıoğlu, "Yanıt alamayacağımızı da biliyoruz. Ama bizim görevimiz algıyı yönetmeye çalışanlara sorumluluğunu hatırlatmak" dedi.

İstanbul'daki 93 riskli okulun tahliye edilmesi için Kahramanmaraş merkezli depremin neden beklendiği sorusunu yönelten Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş merkezli deprem olmasa idi bu okullarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz, yani çocuklarımızın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyoruz. Doğru ancak gecikmiş alınan kararla ilgili sorumlularla ilgili hangi işlem yapılıp yapılmadığını biz İstanbul Valiliği'ne soracağız."

İSTANBUL VALİLİĞİ NE DEMİŞTİ?

İstanbul Valiliği, 18 Şubat'ta yazılı açıklamada, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul'da 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulun etütlerinin yapıldığını 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre İstanbul genelinde 7 bin 900 adet okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumu bulunuyor.

Açıklamaya göre, riskli bulunan bin 351 okuldan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulun 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı."

Pazartesi günü okulların boşaltılmasının ardından bu öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği belirtilen açıklamada, "Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler" denildi.