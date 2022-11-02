Çürük raporlu okula güçlendirme yapılacak

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Yıkılması gerektiği raporla bildirilmesine karşın güçlendirilmesi kararı alınan Kartal Medine Tayfur İlkokulu da bu okullar arasında. 1977 yılında yapılan ve öğrencilerin güvenliğini tehdit eden okulda, kütüphane, spor salonu, kantin, yemekhane, öğretmenler odası ve hatta tuvalet bulunmuyor. Veliler ise çürük raporu olan okul için Milli Eğitim Bakalığı’na dilekçe verildiğini ancak dikkate alınmadığını söylüyor.

Duruma tepki gösteren veliler dün okul önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Veliler ve öğrenciler ellerinde “Tabutta değil güvende eğitim istiyoruz”, “Güçlendirme istemiyoruz”, “Okul çocuklara mezar olmasın” yazılı dövizler taşırken, “Güçlendirme değil yıkım istiyoruz”, “Güvenli okul istiyoruz” sloganları attı.

Veliler açıklamasında, “24 Nisan 2019’da yürütülen çalışmalarda okulumuzun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Okulumuzun güçlendirmeye uygun olmaması sebebiyle 2 defa yıkım kararı çıkmasına rağmen bu karar bozulup güçlendirme kapsamına alınmıştır. 45 yıllık mazisi olan okul binamız mevcut haliyle birçok sosyal donatı alanından yoksundur. İstanbul Valiliği’ne soruyoruz. Karar alıcılardan kaç tanesi çocuğunu bu okula yollar?” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan veliler, yaşanan imar sorunlarının çözülmesini ve gerekiyorsa kamulaştırma gibi seçeneklerin değerlendirmeye alınmasını istedi.

‘ESKİ VE GÜVENLİKSİZ’

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Çevrede bulunan binalar yıkılıp yeniden yapıldı. Aynı gerekçeler bu okul için de söz konusu ancak imar sorunu gerekçe gösterilerek yalnızca güçlendirme yapılıyor. Yetkililere soruyoruz, siz çocuklarınızı bu binaya sokar mıydınız?” dedi. Eğitim Sen Kartal Şube Başkanı Özer Tuncer de, “Okul ikinci kez güçlendiriliyor ancak çok eski olduğu için bu yeterli değil. Binalar çok eski ve güvenliksiz” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir eylül ayında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.