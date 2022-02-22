ÇYDD 33 yaşında: 1989'dan bu yana yüz binlerce öğrenciye destek veriliyor

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve topluma ulaşma amacıyla çalışan, ülkenin her yerindeki çocuklara ve gençlere destek olmayı hedefleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 33. yaşını kutluyor.

2012 yılında başlatılan “Köyde Şenlik Var” projesi kapsamında seçilen köylerde önce eksiklikler belirleniyor sonra da buna uygun çalışmalar yapılıyor.

Dernek, 1989 yılından bu yana kızlar öncelikli olmak üzere tüm çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için çalışıyor.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel “Cumhuriyet tarihinin ilk Laikliğe Saygı Yürüyüşünü gerçekleştirerek Türkiye’deki laik düzenin yıkılamayacağını herkese haykıran ÇYDD bugün, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ‘Söz konusu olan; Türkiye’yi, Cumhuriyetimizi, laik düzenimizi korumaktır’ sözünden aldığı güç ile çağdaşlık yolculuğunu sürdürmektedir.

Türkan Saylan

Demokrasi, özgürlük ve fırsat eşitliğinin; hoşgörü ve sevginin mümkün olduğu çağdaş bir topluma ulaşmak hedefiyle ilerleyen ÇYDD, binlerce öğrencisi, gönüllüsü ve destekçisiyle birlikte durmadan çalışmaya devam ediyor” dedi.

Ayşe Yüksel

33 YILDA NELER YAPILDI?

Derneğin 1989 yılından bu yana yaptığı çalışmalar şöyle:

- Anadolu’da Bir Kızım Var Ortaöğretim Burs Projesi kapsamında ortaöğretimdeki 91 bin 8 kız öğrenciye burs verildi.

- Bir Işık Da Siz Yakın Üniversite Burs Projesi ile 38 bin 435 üniversite öğrencisine burs verildi.

- Öğrencilerimize Bilgisayar Projesi” kapsamında yaklaşık 7 bin cihaz öğrencilere ulaştırıldı.

- 120 şube ve 5 temsilcilik ile eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

- 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırıldı.

- 771 anasınıfı ve 560 oyun parkı kuruldu.

- 1 üniversite eğitim birimi ve 30 Çağdaş Etkinlik Merkezi açıldı. Hedefi “eğlenerek öğretmek” olan ÇEM’lerle birlikte 2010’dan öğrenclere burs veriliyor.

MENTORLUK PROGRAMI

- ÇYDD Mentorluk Programı ile burs alan veya çağdaş gençlik kapsamında gönüllü olan üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ve kişisel gelişimlerine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk uygulandı ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 menti-mentor eşleştirilmesi yapıldı.

- Denizyıldızı Projesi dijital ortamda uygulanmaya devam ediyor. 2019’dan bu yana projeye katılan 1054 öğrenci ile sayısız eğitim gerçekleştirildi.

- 2020 yılında başlayan Genç Denizyıldızı Projesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde bin 472 ortaöğretim öğrencisine ulaşıldı.

- 2020 yılında ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimizin bilimsel düşünme yetkinliği kazanarak yeni bakış açıları edinmeleri için başlatılan Bilimin Çakıl Taşları (BÇT) Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 750 öğrenciye ulaşıldı.

- Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla 2020’dan bu yana Liseden Üniversiteye Destek Projesi sürdürülüyor.

KÖY OKULLARI

- “Köyde Şenlik Var” Projesi ile kırsal alandaki insanların kent olanaklarından yararlanması hedeflendi. Proje kapsamında seçilen köylerde mevcut eksiklikleri tespit ederek uygun faaliyetler yürütüldü.

- “Orada Bir Okul Var, Uzakta” projesi kapsamında 606 okula malzeme desteği sağlandı.

- “Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin” projesi kapsamında 3 bin 625 okul ve çeşitli kuruluşa 378 bin 805 kitap gönderildi. 31 okula kütüphane kuruldu.

NASIL DESTEK OLUNUR?

Derneğin projelerine www.cydd.org.tr adresi üzerinden ya da SMS yoluyla EĞİTİM yazıp 4622’ya göndererek katkıda bulunmak mümkün.

