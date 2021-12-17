AKP'li isimden Türkan Saylan'a büyük saygısızlık: ÇYDD'den tepki geldi

17 Aralık 2021 Cuma, 13:37

Türkiye'de eğitim, sağlık ve daha birçok konuda büyük emeği geçen, yerel ve uluslararası sayısız başarılı çalışmaya imza atan, FETÖ'nün Ergenekon kumpasındaki hedeflerin biri olan, 12 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Akkuş tarafından kullanılan ifadeler tartışma çıkardı.

İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav'ın, ''Bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adı sokağa verilmiyor, bekletiliyor?'', sorusu üzerine, İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş merhum Saylan'ı hedef alarak "Biz buradayken Türkan Saylan adı yaşatılmayacak" demişti.

Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin neden 1 yıldır komisyonda bekletildiğinin gündeme getirilmesi üzerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Bu sebeple de, hiç lafımızı esirgemiyoruz. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇYDD'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Akkuş'un Türkan Saylan'la ilgili sözlerininin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden hamle geldi.

Akkuş hakkında yasal sürecin başlatılacağının belirtildiği açıklama şöyle:

"FETÖCÜ'LERİN SÖZLERİ"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Akkuş'un ifadelerine tepki göstererek "Bunlar FETÖ'cülerin sözleri. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. Operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi sonununa kadar da siyasidir. Bunun teknikle taktikle ilgisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bunlar FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir" dedi.

AKP'li Faruk Akkuş, Balyalı'nın sözlerine tepki göstererek, "FETÖ'nün sözleridir lafını aynen iade ediyorum. Evet tavrımız siyasi bir tavırdır. Onların tavrı da siyasi bir tavırdır. Türkan Saylan bu Türk milletini temsil eden biri değildir" diyerek Saylan'ı hedef almayı sürdürdü.

Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı ve Kardelen projesi ile yaşam, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hem yerel hem uluslararası arenada binlerce insana umut ışığı olmuştu.

Tarık Balyalı'nın Akkuş'a yanıtı ise sert oldu. Balyalı, "Geçmişte Yunan kazansaydı diyen o püsküllüyü önder alanların bugün Türkan Saylan'a karşı olmasından daha doğal bir şey yok. Biz onların Türkan Saylan'a karşı olmasından gurur duyarız" dedi.