Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyetle görüştü.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 16:32
Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyeti bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÇYDD Ayşe Yüksel

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