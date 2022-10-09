Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel'le görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyeti bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
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