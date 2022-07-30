15 bin üyeyle araştırma yapıldı: ÇYDD’nin seçimi Cumhuriyet
Aksoy Araştırma Şirketi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleriyle anket yaptı. “ÇYDD bir insan olsaydı” sorusuna, üyeler “46 yaşında, üniversite mezunu, Cumhuriyet gazetesi okuyan” yanıtı verdi. “ÇYDD insan olsa en çok hangi gazeteyi okurdu” sorusuna yüzde 46.2 ile “Cumhuriyet gazetesi” dedi.
Aksoy Araştırma Şirketi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleriyle memnuniyet anketi yaptı. Ankete Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bin 15 ÇYDD üyesi katıldı.
Ankete katılanların yüzde 69.8’ini kadınlar, yüzde 30.2’sini ise erkekler oluşturdu. Üyelere, “ÇYDD dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor?”, “ÇYDD’ye üye olma sebepleriniz nelerdir?”, “ÇYDD’den genel olarak ne derece memnunsunuz?”, “ÇYDD bir insan olsaydı?”, “ÇYDD insan olsa en çok hangi gazeteyi okurdu?” gibi sorular yöneltildi. Üyeler yapılan araştırmada ilginç cevaplar verdi. “ÇYDD insan olsa en çok hangi gazeteyi okurdu?” sorusuna yüzde 46.2 ile “Cumhuriyet gazetesi” yanıtı verildi.
AKLA SAYLAN GELİYOR
Araştırmaya göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
“ÇYDD’den genel olarak ne derece memnunsunuz?” sorusuna yüzde 89.3, “Memnunum”, “ÇYDD bir insan olsaydı” sorusuna, “46 yaşında, üniversite mezunu, Cumhuriyet gazetesi okuyan, kentte yaşayan bir kadın”, “ÇYDD dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor?” sorusuna, yüzde 33.5 “Türkan Saylan” cevaplarını verdi.
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