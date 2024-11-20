ÇYDD’den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
ÇYDD, laiklik karşıtı açıklamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.
ÇYDD, laiklik karşıtı açıklamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
ÇYDD'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Göreve geldiğinden bugüne skandal açıklamalarla gündem olan, okulları tarikat ve cemaatlere açan, Cumhuriyet’in temel niteliklerine aykırı eylem ve söylemleri olan, göreve başlarken ettiği yemini ihlal eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında derneğimiz tüzel kişiliği adına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.
Etiketler: #ÇYDD #Yusuf Tekin
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