ÇYDD'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:31

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:32

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 'PKK/KCK terör örgütü üyeliği' iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında tutuklama kararı verilmişti. Esenyurt Belediyesine ise kayyum atandı. Pek çok siyasi parti duruma tepki gösterirken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de basın açıklaması yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklamsı ise şu şekilde:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yasanın aradığı koşulları sağlayarak adaylığı kesinleşen ve seçimde Esenyurt İlçesi’nin belediye başkanı seçilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatasının düzenlenmesi ile göreve başlayan Ahmet Özer’in bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınması ve yerine kayyum atanması Anayasa’nın hukuk devleti ilkesinin ihlalidir.

101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz halk egemenliğine dayalı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yönetim şeklidir. Seçilmiş kamu yöneticisinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hukuka uygunluğu tartışmalı bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınarak yerine kayyum atanması hukuk ve demokrasi ihlalidir. Belediye Başkanının hakkındaki soruşturmanın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülmesini ve seçilmiş kamu yöneticisi olarak görevine iade edilmesini bekliyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 'PKK/KCK terör örgütü üyeliği' iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında tutuklama kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliği'nce kayyum olarak Esenyurt Belediye'sine atandığını açıklamıştı.