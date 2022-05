Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs’ta

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olanlar, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra “Daçka”lı olacak.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, Darüşşafaka kriterlerine uyan ve 4. sınıfta eğitim alan yaklaşık 16 bin çocuk bulunduğunu belirterek “Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz zaman aslında tüm bu süreç, sınava eşit şartlarda katılımla başlıyor. Yani biz çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini ilk olarak sınavla veriyoruz” dedi.

BAŞVURULAR ARTTI

Sınava halen 1800 başvuru yapıldığını, sayının salgın dönemine göre arttığını kaydeden Güleç “Sınavı kazanan çocukları Darüşşafaka’da nasıl bir hayat bekliyor” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Biz her öğrencimizi geleceğin lideri olarak yetiştirmeyi hayal ediyor ve bunu başarmak için eğitim ve öğrenimimizi her an yeniden tasarlıyor, geliştiriyoruz. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve ‘eğitimle değişen yaşamlar’ misyonunu benimseyen cemiyetimiz, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesi gayesindedir. Kuruluşundan bu yana geçen süre boyunca Darüşşafaka hep gelişti, çağa ayak uydurdu ve evrildi diyebilirim.”

BİLGİYE DAYALI DEĞİL

Güleç, en önem verdikleri konuların başında, sınavı, Türkiye genelinde kriterlere uyan 16 bin çocuğa duyurmak olduğunu vurgulayarak “Sınava katılan tüm çocuklarımıza ‘eğitimde fırsat eşitliği’ni sağlayabilmek adına tamamen bilgiye dayalı bir sınav yapmaktan kaçınıp onların potansiyellerini ölçümlediğimiz iki aşamalı bir sınav sistemiyle kapılarımızı açıyoruz” diye konuştu.