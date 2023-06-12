Yayınlanma: 12.06.2023 - 20:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 20:00

Depremzede adaylar, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) girmek için ulaşım ve barınma desteğinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Depremzedelere ''YKS ulaşım ve barınma desteği uzatıldı mı? YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar sürecek?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...



DEPREMZEDELERE YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ UZATILDI MI?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) deprem bölgesinden başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuruları uzatıldı.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK?



Adaylar başvurularını, 15 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar yapabilecek.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri İl/İlçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.



