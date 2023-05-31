Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:04

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:04

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi. YKS'ye girecek olan adaylar ulaşım ve barınma desteğini nasıl alabileceğini araştırıyor. Peki, YKS ulaşım ve barınma desteği nasıl alınır? YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL? YKS ulaşım ve barınma desteği şartları nelerdir? ÖSYM, YKS desteği başvurusu nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

ÖSYM’DEN ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ

ÖSYM’den yapılan açıklamada “17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-YKS’ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri İl/İlçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkândan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.