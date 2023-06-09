YKS ne zaman? AYT-TYT sınavı ne zaman? AYT-TYT-YDT sınavları hangi gün yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar son hazırlıklarını yapıyor. YKS'ye girecek adaylar sınav tarihini merakla bekliyor. 31 Mayıs'ta erişime açılan YKS sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte, sınava girecekleri okulları öğrenen öğrenciler, şimdi de sınav tarihlerini merak ediyor. Peki YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:23
YKS ne zaman? AYT-TYT sınavı ne zaman? AYT-TYT-YDT sınavları hangi gün yapılacak?
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2023 YKS tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite eğitimlerine başlamak isteyen öğrencilerin puanlarının belirlendiği YKS'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YKS ne zaman? AYT-TYT sınavı ne zaman? AYT-TYT-YDT sınavları hangi gün yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimine göre, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

TYT-AYT-YDT SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.


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