DEÜ Rektörü Hotar'ın hukuksuzluğu yargı tarafından tescillendi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) 2018’de rektör olarak atanan eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın geçici görevlendirme uygulamaları nedeniyle “öğrencisiz akademisyen” olarak gündeme gelen ve son olarak iş akdi feshedilen Doç. Dr. Çağdaş Cengiz’i mahkeme haklı buldu.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi, DEÜ’yü Cengiz’e tazminat ödemeye mahkûm etti. Savcılığın beş ayrı suçtan şüpheli sıfatıyla YÖK’e sevk ettiği, hakkında soruşturma dosyaları da bulunan Hotar’ın yürütmenin durdurulması talebi de mahkemece reddedildi.
Doç. Dr. Çağdaş Cengiz, dosyanın YÖK’te olduğunu belirterek “Bu büyük zararın sorumlusu, şüpheli rektör ve yardımcılarıdır. Anayasa gereği kimseye iltimas geçilemez. Cezalandırılmaları ve derhal idari görevlerinden uzaklaştırılmaları gerekiyor. Sorumluları istifaya davet ediyorum. Aksi halde hukuka aykırı ihmali ve icrai eylemleri nedeniyle cezai sonuçlar doğacaktır. Ayrıca bu yargı kararları bizim onurlu duruşumuzun da sembolüdür” ifadelerini kullandı.
(Çağdaş Cengiz)
Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Üst mahkemeden gelen bu karar ile idarecilerin hukuka aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olduğu yargı kararı ile ispatlanmış oldu. YÖK’ü görmeyen, duymayan, dilsiz tutsaklıklarından arınmaya davet ediyorum” diye konuştu.
(Nejla Kurul)
Mahkeme kararının ivedilikle uygulanması gerektiğinin altını çizen Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi avukatı Nedim Değirmenci de “YÖK kanadından acilen bir karar alınmasını ve dosyanın süreç ve akıbeti hakkında açıklama yapılmasını bekliyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum!
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı
- Kara listeye alındı: Mehmet Sur'dan THY kararına itiraz
- İmamoğlu: O konuşma beklentimi karşılamadı!
- CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama!