DEÜ Rektörü Hotar'ın hukuksuzluğu yargı tarafından tescillendi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:00

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi, DEÜ’yü Cengiz’e tazminat ödemeye mahkûm etti. Savcılığın beş ayrı suçtan şüpheli sıfatıyla YÖK’e sevk ettiği, hakkında soruşturma dosyaları da bulunan Hotar’ın yürütmenin durdurulması talebi de mahkemece reddedildi.

Doç. Dr. Çağdaş Cengiz, dosyanın YÖK’te olduğunu belirterek “Bu büyük zararın sorumlusu, şüpheli rektör ve yardımcılarıdır. Anayasa gereği kimseye iltimas geçilemez. Cezalandırılmaları ve derhal idari görevlerinden uzaklaştırılmaları gerekiyor. Sorumluları istifaya davet ediyorum. Aksi halde hukuka aykırı ihmali ve icrai eylemleri nedeniyle cezai sonuçlar doğacaktır. Ayrıca bu yargı kararları bizim onurlu duruşumuzun da sembolüdür” ifadelerini kullandı.

(Çağdaş Cengiz)

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ise “Üst mahkemeden gelen bu karar ile idarecilerin hukuka aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olduğu yargı kararı ile ispatlanmış oldu. YÖK’ü görmeyen, duymayan, dilsiz tutsaklıklarından arınmaya davet ediyorum” diye konuştu.

(Nejla Kurul)

Mahkeme kararının ivedilikle uygulanması gerektiğinin altını çizen Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi avukatı Nedim Değirmenci de “YÖK kanadından acilen bir karar alınmasını ve dosyanın süreç ve akıbeti hakkında açıklama yapılmasını bekliyoruz” dedi.