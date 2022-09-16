Devlet okullarında durum içler acısı: Öğrenciler aç kalıyor

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve 5 Eylül’de yayımlanan Orta Vadeli Program’a göre gelecek yıl için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 435.3 milyar TL ödenek ayrıldı. HMB’den sonra en büyük bütçe MEB’de. İktidar da sık sık bu ödeneğe dikkat çekerek bütçeden eğitime ayrılan payın büyüklüğünü dile getiriyor.

Bu ödeneğe karşın devlet okullarının hali içler acısı. Örneğin birçok ilkokulda sabah 09.00’dan öğleden sonra saat 14.30’a kadar eğitim veriliyor. Buna karşın okullarda yemekhane yok. Aileler çocukların yanlarına beslenme çantaları koyuyor. Ancak artan fiyatlar ve yoksulluk nedeniyle aileler çocuklarına yeterli miktarda gıda sunamıyor. Tost yapılmak istense 700 gramlık kaşar peynirinin en ucuzu 90 lira. İyi bir marka alınmak istense 100 liranın üzerinde. Karışık kuruyemişin kilosu 130 lirayı geçiyor. Aileler çocuklarını, poğaça, içi boş sigara böreği gibi zararlı gıdalarla okullara göndermek zorunda kalıyor. Bazı okullarda ise “fast food” olarak nitelendirilen zararlı gıdalar “öğle yemeği” adı altında parayla satılıyor. Tabldot usulü bu yiyeceklerin fiyatı da ortalama 100 lirayı buluyor. Veliler, zararını bir yana bırakıp bunları almak istese dahi her gün 100 lirayı verebilmeleri olanaksız. Bir veli, “Her gün poğaça, sigara böreği. Çocuk bıktı, yemek istemiyor. Okul saat 14.30’da bitiyor. Çocuk aç kalıyor. ‘Bana pilav üzeri tavuk yapın’ diyor. Tost yapmak istesek kaşar peyniri 100 lirayı aşıyor, nasıl alıyorsun?” sözleriyle içinde bulundukları çıkmazı özetledi.

İSTEK LİSTELERİ

Forma isteyen okullarda ise kıyafetler “fahiş” fiyatlarla satılıyor. Kısa kollu tişört 130-140 lira, pantolon 300 liraya yaklaşıyor. Ceket diye satılan ürünün fiyatı ise 350 liraya yakın. Tişört ve pantolonların yedeklerinin de olması gerektiği düşünüldüğünde harcama katlanıyor. Çocuklar okula başlarken ellerine liste veriliyor. Listenin en başına ise idareye teslim edilmek üzere renkli, renksiz fotokopi kâğıtları yazılıyor. Bunların fiyatları da 200 liraya yaklaşıyor.

Kayıt parası alınmadığı söyleniyor ancak birçok okulda “bağış” adı altında para toplandığı da biliniyor.