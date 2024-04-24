DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:53
DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS başvurusu hakkında ayrıntılara odaklanan birçok yurttaş tarihi sorgulamaya başladı. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman?

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS başvuruları, 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.


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