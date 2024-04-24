Reuters'tan çarpıcı anket! Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini 4. çeyrekte gerçekleştireceğini belirtti. Ekonomistler, 4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5'e düşürülmesini bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:10
Reuters'tan çarpıcı anket! Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayına ilişkin politika faizi kararını 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Piyasaların beklentisi faizi sabit bırakılması yönünde bulunuyor. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine dair ise Reuters'tan çarpıcı bir anket geldi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE İLK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin, Merkez Bankası'nın 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngördüklerini aktaran Reuters, politika yapıcıların aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş görülene kadar sıkı duruşu sürdürüceğini ifade ettiğini belirtti.

4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek oranın yüzde 47,5'e çekileceği ifade edilen anket sonuçlarına göre, gelecek yıl daha fazla azalmanın görüleceği ve 2025 sonuna kadar bu oranın yüzde 30,0 ??olacağı aktarıldı.

Reuters'in haberinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da düzenlenen bir panelde faiz artırım döngüsünün sona erdiğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 36 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söylediğine değinildi.

Öte yandan, Türkiye'nin bu yılı yüzde 44,2 enflasyon ortalamasıyla kapatacağı konusunda ekonomiştlerin görüşlerinin oldu anlatıldı.


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