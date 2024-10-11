Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:09

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:09

DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihler sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerle şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercihleri hangi tarihte başlar?

2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek tercih süreci başlatılmıştı. Buna göre; 2024 DGS ek tercih işlemlerinin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.