DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercihleri hangi tarihte başlar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercihleri hangi tarihte başlar?
DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihler sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerle şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercihleri hangi tarihte başlar?
2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek tercih süreci başlatılmıştı. Buna göre; 2024 DGS ek tercih işlemlerinin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
Etiketler: #dgs sınav sonuçları #dgs ek tercih #DGS tercih
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?