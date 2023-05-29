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Son Dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için karar

Son dakika haberi... ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinde başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

AA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:48
Son Dakika: ÖSYM'den deprem bölgesi için karar
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan DGS başvuru ücreti alınmayacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

"TUTUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

ÖSYM Başkanı Ersoy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz."

 

 


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