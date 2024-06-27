DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç dakika, kaç soru?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişinin, lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS'ye girecek. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç dakika, kaç soru?
Her yıl bir kez yapılan DGS pazar günü uygulanacak. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç dakika, kaç soru?
DGS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
30 Haziran'da gerçekleştirilecek DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.
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