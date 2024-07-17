Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:47

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:47

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. 2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.