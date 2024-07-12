ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenmişti. Sınav talimatında yer alan bilgiye göre, ÖGG sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:24
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.


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