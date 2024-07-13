KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgesi alma ekranı 2024

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS'nin ilk oturumu Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri olacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgesi alma ekranı 2024.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:34
KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgesi alma ekranı 2024
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KPSS Lisansn Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri için başvuru işlemleri 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 22-23 Mayıs'ta geç başvuru işlemini yaptı.  Peki, KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgesi alma ekranı 2024...

KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisansn Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.


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