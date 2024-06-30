Yayınlanma: 30.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 30.06.2024 - 17:06

DGS sınavının tamamlanmasının ardından tüm gözler soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS cevap anahtarı yayımlandı mı?

DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.