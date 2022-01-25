Watford Roy Hodgson'ı resmi olarak açıkladı
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Alınan kötü sonuçlar nedeniyle İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile yollarını ayıran İngiliz kulüp Watford, tecrübeli İngiliz çalıştırıcı Roy Hodgson ile anlaştı.
Kulüp düzeyinde Inter, Udinese, Malmö, Kopenhag, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion ve Crystal Palace gibi ekiplerin başında bulunan 74 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere milli takımlarında da görev yapmıştı.
Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.
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