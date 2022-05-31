31 Mayıs 2022 Salı, 17:36

2022 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci için DGS'ye geç başvuru günü. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13- 23 mayıs arasında yapıldı. DGS geç başvuru tarihi 31 Mayıs.

2022 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 DGS geç başvuru ücreti açıklandı. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerin başvuru için 190 lira ödemesi gerekiyor. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti ise %50 artırımlı olarak belirlendi. Böylece DGS'ye geç başvuru yapan kişiler 285 lira ödeyecek.

2022 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı tarihi açıklandı. 2022 DGS 3 Temmuz'da gerçekleşecek.

DGS GEÇ BAŞVURALI NASIL YAPILIR?

DGS'ye başvurmak isteyenler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna ulaşabilirler. DGS geç başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.